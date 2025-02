Real Brasília se prepara para estrear no Candangão 2025 com novas contratações

O jogador Wallace Rato, de 34 anos, está prestes a estrear no Candangão pelo Real Brasília. Ele se diz fisica e mentalmente preparado para o desafio de conquistar o título brasiliense. Caio Mendes, lateral direito de apenas 22 anos, está no clube há mais de três anos e também está confiante. Recentemente, ele disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, conhecida como Copinha, e se sente preparado para disputar o título pelo Real Brasília. O jogador Wallace Rato, de 34 anos, está prestes a estrear no Candangão pelo Real Brasília nesse sábado (17). Ele se diz fisica e mentalmente preparado para o desafio de conquistar o título brasiliense. Caio Mendes, lateral direito de apenas 22 anos, está no clube há mais de três anos e também está confiante. Recentemente, ele disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, conhecida como Copinha, e se sente preparado para disputar o título pelo Real Brasília. Para conhecer as adições ao elenco titular e torcer pelo seu time, fique atento na transmissão de Real Brasília x Ceilândia, feita pela RECORD Brasília nesse sábado.