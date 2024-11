Recém lançado, ‘Pix Agendado’ é usado em golpes no Distrito Federal

O Pix Agendamento Recorrente começou a funcionar em todos os bancos no último dia 28 de outubro. A modalidade permite que o usuário agende transferências periódicas de mesmo valor. O serviço serve para pagamentos que sempre se repetem, com valor fixo, mês a mês, para pessoas físicas. Com a nova funcionalidade, criminosos tem se aproveitado para aplicarem golpes em vítimas.



Na Asa Norte, em Brasília, uma idosa de 69 anos recebeu uma ligação de uma falsa atendente de um banco que dizia que ela tinha um Pix agendado. Para cancelar a transação, a vítima teria que seguir as orientações da falsa atendente. Após a ligação, a mulher afirma que os R$ 3,3 mil que estavam em sua conta bancária desapareceu. A idosa registrou um boletim de ocorrência, e o crime é investigado pela 2ª Delegacia de Polícia.