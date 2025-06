RECORD Brasília acompanha vitória do Santos sobre o Fortaleza na Arena Castelão

Na noite desta quinta-feira (12), Dia dos Namorados, a RECORD Brasília acompanhou de perto os bastidores de uma partida repleta de emoção na Arena Castelão, em Fortaleza. Em um duelo movimentado, o Santos superou o Fortaleza por 3 a 2 e arrancou suspiros dentro e fora de campo.



O Peixe abriu o placar logo no início e ampliou com um gol de Guilherme. O Fortaleza reagiu com dois gols de pênalti, reacendendo a esperança dos torcedores. Mas, no fim, o Santos sacramentou a vitória e levou para casa três pontos importantes no Brasileirão 2025.



O clima romântico do Dia dos Namorados também tomou conta das arquibancadas: casais apaixonados dividiram o amor entre abraços e a vibração de um jogo inesquecível.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!