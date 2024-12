RECORD Brasília promove 14ª edição do Bora de Bike no Parque da Cidade neste domingo (8)

A RECORD Brasília realiza neste domingo (8) a 14ª edição do Bora de Bike para promover paz no trânsito e respeito à vida dos ciclistas. O passeio acontece no Parque da Cidade e terá um percurso de 10 km. A concentração está marcada para 7h, no estacionamento 1. As inscrições são gratuitas.