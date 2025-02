RECORD Brasília vai transmitir o Candangão 2025, além do Paulistão e do Brasileiro

A bola vai rolar na tela da RECORD durante o próximo ano inteiro, com a transmissão multiplataforma dos principais campeonatos de futebol do Brasil. Já em janeiro, torcedores vão vibrar pelos seus times nos estaduais. Inclusive, a RECORD Brasília transmitirá o Candangão 2025, cujo pontapé inicial está previsto para 18 de janeiro.



Em março, os 20 principais clubes do país começam a caminhada rumo ao título do Brasileirão. O torcedor vai acompanhar o time de coração ao longo de 38 rodadas, sempre com a participação de grandes nomes do futebol e do jornalismo esportivo, no PlayPlus, no R7 e na tela da RECORD.



“É um momento único. É a RECORD dando espaço e prioridade para a programação, o esporte e a cultura regionais. Esse é o trabalho da RECORD Brasília, fomentar o esporte. Porque o esporte muda a vida, une as famílias e as pessoas”, celebra o diretor-geral da RECORD Brasília, Luciano Ribeiro.



O diretor de comunicação da Federação de Futebol do Distrito Federal, Haland Guilarde, avalia que a transmissão do Candangão na tela da RECORD vai elevar o nível de visibilidade do torneio. “Para nós, é uma grande satisfação. Falo em nome do presidente (da FFDF), Daniel Vasconcelos, que vem lutando desde 2017, quando assumiu, para que se tenha maior visibilidade do campeonato. Ter um veículo de massa, como a RECORD, nas transmissões, é algo muito grande. É para subir o patamar”, enaltece.



Dirigentes de clubes, autoridades e parceiros comerciais participaram do evento de lançamento da cobertura, nesta quarta-feira (18), na Arena BRB Mané Garrincha.