RECORD nas Cidades acontece neste sábado (30) no Recanto das Emas (DF)
Festa contará com shows, prêmios e participação do público a partir das 9h
Neste sábado (30) ocorrerá o evento RECORD nas Cidades no Recanto das Emas (DF). A festa começará às 9h e contará com shows e prêmios. O evento será realizado próximo ao restaurante comunitário. As atividades prometem animar os presentes durante toda a manhã.
