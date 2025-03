Record nas Cidades agita Ceilândia (DF) em celebração aos 54 anos da região

No último sábado (22), Ceilândia, no Distrito Federal, comemorou seu 54º aniversário junto ao evento Record nas Cidades , que também celebrou seus 7 anos. A festa incluiu apresentações de artistas locais, como a cantora Ju Marques, e foi palco para sorteios de prêmios.



Empresas locais participaram, oferecendo produtos e serviços à comunidade, além da presença do Ministério Público com atendimentos gratuitos. O morador João Alves foi o grande ganhador do caminhão de prêmios.



