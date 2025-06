Record nas Cidades agita o Riacho Fundo II com atrações, serviços e prêmios

O Riacho Fundo II, no Distrito Federal, recebeu mais uma edição do Record nas Cidades, no último sábado (31). O evento atraiu a comunidade local com uma programação diversificada. A festividade contou com música ao vivo, dinâmicas interativas e uma série de serviços gratuitos. A Defensoria Pública esteve presente, prestando atendimento jurídico à população.



Durante o evento, R$ 15 mil em prêmios foram distribuídos, incluindo um caminhão de prêmios. Empresas parceiras também participaram, oferecendo vales-compras e produtos. Além disso, ações educativas e brinquedos infláveis garantiram a diversão das crianças.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!