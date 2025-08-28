RECORD nas Cidades celebra os 32 anos do Recanto das Emas (DF)

Neste sábado (30), o Recanto das Emas (DF) será o cenário de uma grande comemoração pelos 32 anos da região administrativa, com a chegada do RECORD nas Cidades. Segundo o administrador da região, Carlos Dalvan, a iniciativa leva uma série de serviços gratuitos à população, como cortes de cabelo e atendimento jurídico.



A programação vai além da prestação de serviços e a festa contará com música ao vivo, sorteio de prêmios e momentos de lazer para toda a família. As atividades começam às 8h30, na Praça 104, próxima ao restaurante comunitário.



