Record nas Cidades celebra os 33 anos de Santa Maria com serviços, shows e prêmios

O Record nas Cidades, promovido pela RECORD Brasília, realizou uma edição especial em Santa Maria, no Distrito Federal, para comemorar os 33 anos da região. O evento contou com a presença de apresentadores e atrações musicais de Jansen, Ju Marques e Duda Rocha. Os moradores receberam prêmios e prestação de serviços gratuitos de saúde, educação e o programa Pai Legal. A próxima edição está programada para o dia 22 de março em Ceilândia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!