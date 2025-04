Record nas Cidades celebra os 65 anos de Brasília com serviços gratuitos, shows e prêmios

O aniversário de 65 anos de Brasília foi comemorado na Rodoviária do Plano Piloto com edição especial do Record nas Cidades. O evento trouxe serviços gratuitos, apresentações de artistas locais e muitos sorteios nesta segunda-feira (21).



Entre os prêmios distribuídos estavam vales-compras, uma motocicleta e um caminhão de prêmios. A responsabilidade social foi evidenciada com a presença do Sesc e do Ministério Público, que ofereceram serviços à população. A celebração destacou a importância da cultura local e o engajamento dos brasilienses.



