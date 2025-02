Record nas Cidades: conheça a história da região administrativa de Santa Maria

Santa Maria completou 32 anos no último dia 10 de fevereiro. Em 1993, a cidade se tornou uma região administrativa do Distrito Federal através de um decreto assinado pelo então governador Joaquim Roriz. Atualmente, com cerca de 130 mil habitantes e mais de 10 mil empresas, a cidade enfrenta desafios, como o transporte público, que estão sendo ampliados. A administração local foca no desenvolvimento industrial para melhorar a qualidade de vida dos moradores.



No próximo sábado (22), a partir das 9h, a região recebe mais uma edição do Record nas Cidades. O evento vai levar aos moradores prestação de serviços gratuitos, shows e sorteios de prêmios.







Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!