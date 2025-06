Record nas Cidades: população do Itapoã (DF) aproveita evento com prêmios e shows

O Record nas Cidades transformou o fim de semana dos moradores do Itapoã (DF) com música, serviços de saúde gratuitos, como consultas médicas e odontológicas, e distribuição de kits de higiene bucal para crianças. Entre os prêmios, houve sorteios de R$ 2 mil em compras e um caminhão de prêmios entregue à moradora Lázara, que expressou sua emoção ao ser agraciada.



"Eu já acompanho o Record nas Cidades em várias cidades. Um dia minha bênção vai chegar e hoje chegou." O evento também destacou parcerias, como a da Droga Center, que anunciou uma nova loja na região, e as Óticas Diniz, que ofereceram descontos especiais. Em julho, o evento seguirá para a Estrutural.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!