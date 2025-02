RECORD nas Cidades reúne 10 mil pessoas no aniversário da Cidade Estrutural

A Cidade Estrutural celebrou seu 21º aniversário com um evento que atraiu mais de 10 mil pessoas no último sábado (25). A comemoração do RECORD nas Cidades contou com sorteios de R$ 2 mil em compras, uma televisão de 43 polegadas e a doação de 300 kg de arroz. Além disso, o evento ofereceu vacinação por meio da Secretaria de Saúde e serviços do Ministério Público. As atrações incluíram a participação da Brasil IA, focando em cursos de inteligência artificial, e do Sesc, com serviços de saúde. A RECORD promoveu a festividade, proporcionando uma troca sinérgica de energia entre a rede e a comunidade.