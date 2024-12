Recuperada, menina que teve couro cabeludo arrancado recebe visita de apresentadores

Os apresentadores Fred Linhares e Sabrinna Albert foram até a casa de Maria Heloisa, de 9 anos, que teve 90% do couro cabeludo arrancado quando brincava em um parquinho em Santa Maria, no Distrito Federal, com diversos presentes. O caso aconteceu em setembro e, desde então, o Jornalismo da RECORD Brasília tem acompanhado o processo de recuperação da menina.



Maria Heloisa ficou internada em estado grave no Hran (Hospital Regional da Asa Norte) por 15 dias e passou por duas cirurgias para recuperar o couro cabeludo. Agora, já em casa e com uma força inspiradora, a menina volta à rotina ao lado da mãe e dos irmãos.