Registro de casos de dengue tipo 3 no Goiás acende alerta no DF

O Goiás registrou mais de mil casos do sorotipo 3 da dengue e sete mortes confirmadas. Pela proximidade do estado com o Distrito Federal, especialistas alertam os moradores da unidade federativa sobre a doença, mesmo após uma queda nos casos.



A Secretaria de Saúde do DF destaca que a situação está mais controlada, com uma queda de 95% nos registros em comparação ao ano passado. No entanto, campanhas educativas sobre os cuidados contra o mosquito Aedes aegypti seguem em andamento para prevenir novos surtos.