Reservatório do Descoberto, no Entorno do DF, está com 94,85% de sua capacidade Apesar do nível, devido à falta de chuvas nos próximos meses, há um alerta para a população economizar água

Balanço Geral DF|Do R7 14/07/2025 - 15h31 (Atualizado em 14/07/2025 - 15h31 ) twitter

