Reunião de líderes empresariais discute novas medidas para criação de empregos no DF

Líderes empresariais se reúnem em almoço no Distrito Federal para discutir o desenvolvimento econômico. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, compartilha experiências sobre incentivos a novas empresas e integração entre setor privado e público.



O governador Ibaneis Rocha participa do evento, após cumprir outros compromissos na cidade, incluindo uma homenagem ao ex-presidente José Sarney e um fórum de segurança pública com o ministro Lewandowski. Após as apresentações, haverá uma interação com perguntas e trocas de experiências entre os participantes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!