Riacho Fundo II completa 30 anos e celebra com evento Record nas Cidades

Em 31 de outubro, o Riacho Fundo II (DF) celebra 30 anos com uma festa comunitária. A cidade, que homenageia o ribeirão, cresceu ao lado da Granja Modelo, fundada em 1959 para abastecer Brasília . Uma moradora conta que as granjas foram essenciais para a alimentação na nova capital.



Ana Maria da Silva, administradora desde 2019, destacou a evolução na infraestrutura, como a abertura de uma agência bancária e a inauguração de uma UPA. A festa terá início às 8h, com shows, serviços gratuitos e prêmios para os participantes.



