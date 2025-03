Ruas esburacadas: moradores de Cidade Ocidental denunciam situação precária das vias

Moradores do Jardim ABC, em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, enfrentam sérios problemas com ruas esburacadas que prejudicam o trânsito. Motoristas relatam que danos a suspensões e pneus se tornaram rotina. As chuvas pioram o cenário, dificultando ainda mais o tráfego.



Maria Helena, residente do bairro há quatro anos, comenta que a situação não mudou desde que chegou, e cita acidentes envolvendo sua mãe e seu filho devido aos buracos. Para minimizar os danos, moradores usam entulho para preencher buracos, mas isso não resolve o problema.



Motoristas de aplicativos evitam a área devido às más condições das vias. Apesar dos esforços, a prefeitura ainda não se pronunciou sobre as reclamações.



