Saiba como funciona a lei em relação aos condenados por cometer crimes sexuais

Um caso recente de sequestro abriu debate sobre como funciona a lei em relação aos condenados por cometer crimes sexuais. Um homem foi preso após sequestrar e agredir uma garota de 13 anos, apesar de estar em prisão domiciliar no Distrito Federal por crimes envolvendo menores. A vítima continua internada com dores no corpo.



Durante audiência de custódia, sua prisão preventiva foi decretada. A advogada especialista em direito penal explica que a lei permite prisão domiciliar em certos casos, mas ressalta a necessidade de revisão em situações envolvendo crimes graves. Ela ainda destaca a importância de denúncias de outras possíveis vítimas para que sejam garantidos seus direitos.



