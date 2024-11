‘Saidão’: 26 presos não retornam às unidades prisionais do DF

As saídas temporárias do sistema penitenciário são um benefício de detentos, previsto em lei, mas parte deles aproveita a chance para não regressar à prisão. Na última delas, na quinta-feira (21), 1.857 pessoas deixaram as prisões do Distrito Federal, com retorno previsto para esta segunda (25). Porém, 26 deles não voltaram.



Um dos beneficiados, inclusive, tentou cometer assaltos, em Taguatinga Norte, na última segunda. Numa farmácia, golpeou o dono do estabelecimento, no tórax, e por pouco não o matou. Porém, a Polícia Civil do DF o recapturou. Os investigadores agora buscam os 26 evadidos.



Este ‘saidão’, o oitavo do ano, reuniu as polícias penais do DF e de Goiás para fiscalizar os presos que burlassem as regras. No próximo dia 23, eles terão novamente o benefício, devido ao Natal.