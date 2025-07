Saindo do Sufoco: dona Evandes luta para cuidar dos filhos em meio a dificuldades financeiras

Dona Evandes, moradora de Itapoã, cuida sozinha de dois filhos, um deles precisando de cuidados especiais e alimentação por sonda. Sem receber pensão desde janeiro, ela enfrenta dificuldades financeiras graves. Ela procurou ajuda do programa "Saindo do Sufoco", que respondeu com apoio financeiro e suprimentos. Durante a visita, as contas de Evandes foram pagas, e ela recebeu alimentos, trazendo alívio à sua rotina desafiadora.



