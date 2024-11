Samambaia registra duas mortes por arma de fogo em um intervalo de duas horas

Dois homicídios foram registrados em um intervalo de menos de duas horas, na noite desta quarta-feira (30), em Samambaia (DF). Em um dos casos, a vítima dirigia um carro, quando foi baleada e morreu. Segundo a polícia, no veículo havia um passageiro que também foi atingido, mas fugiu do local e foi encontrado em outra quadra, com ferimento no ombro. Ele foi escoltado até o Hospital Regional de Taguatinga. Após o ocorrido, ao realizar o patrulhamento em busca do autor do crime, os policiais eles se depararam com outra vítima fatal de arma de fogo.