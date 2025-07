Sargento da Polícia Militar do DF conquista sete medalhas no mundial de natação

O sargento Wagnwer Pires, conhecido como "Michael Phelps" da Polícia Militar do Distrito Federal, destacou-se no Campeonato Mundial de Policiais e Bombeiros em Birmingham, EUA, conquistando sete medalhas. Com 20 anos dedicados ao esporte, Wagner retomou a natação após um exame de saúde que indicou a necessidade de atividade física, o que levou à suspensão de medicação para pressão alta.



Ele treina arduamente em uma piscina semi-olímpica e serve de inspiração para outros militares que buscam conciliar trabalho e esporte de alto nível. A equipe brasileira, incluindo o DF, se destacou em várias modalidades, como futebol e basquete, mostrando a força dos competidores brasileiros. O ciclo de preparação para o próximo mundial já começou.



