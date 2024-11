Secretaria de Obras conclui reparo na Avenida da Misericórdia, em Vicente Pires

A Secretaria de Obras do Distrito Federal concluiu parte das obras na Avenida da Misericórdia, em Vicente Pires. Segundo a pasta, falta somente a pavimentação da via, onde pedestres e motoristas têm enfrentado dificuldades em decorrência das chuvas.



“Na sexta, fechamos todo o sistema de drenagem, que foi todo interligado. A ideia é começarmos a abrir pontos para captação da drenagem e viemos colocando rejeito da construção civil para diminuir o atoleiro”, explicou o secretário Valter Casimiro. Segundo ele, a pavimentação vai ocorrer assim que as chuvas derem trégua. Por fim, haverá a instalação de calçadas e meios-fios.