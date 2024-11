Secretário fala sobre obras de drenagem para captação das águas pluviais no DF

O Distrito Federal passa, atualmente, por diversas obras. Algumas viárias, para melhorar o fluxo de trânsito na capital do país e, outras, de drenagem, para ajudar no escoamento e na captação das águas pluviais. Na avenida principal do Sol Nascente, por exemplo, um sistema de drenagem já foi feito e, agora, a pista passa pelo processo de pavimentação. Em entrevista, o secretário de Obras do DF, Valter Casimiro, falou sobre o cronograma e o atual estágio das obras nas regiões de Vicente Pires, Sol Nascente e Asa Norte.