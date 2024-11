Segurança morto a tiros no Riacho Fundo II é enterrado

O segurança assassinado a tiros em um bar do Riacho Fundo II, no último domingo (13), foi enterrado nesta terça-feira (15), no Cemitério Campo da Esperança de Taguatinga. Sob forte comoção, familiares e amigos prestaram as últimas homenagens a Jorny Thiago Abreu Adorno, de 23 anos.



No dia anterior, uma ação conjunta das polícias Civil e Militar do DF, além da PMGO, prendeu, em Valparaíso (GO), o autor dos disparos que mataram o rapaz e feriram outras quatro pessoas. Entre elas, uma criança de 10 anos, que está internada do HBDF (Hospital de Base do DF).



Um suspeito de prestar auxílio à fuga do atirador também foi preso. A PCDF não havia localizado a arma utilizada por ele até o fim da tarde desta terça.