Seis pessoas são presas por tráfico de drogas no Distrito Federal, Goiás e Bahia

A Polícia Civil realizou a Operação Velho Oeste, visando desmantelar uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. A ação ocorreu no Distrito Federal, Goiás e Bahia, resultando em seis prisões.



Iniciada no ano passado, a investigação revelou um grupo bem estruturado, com divisão de tarefas e estratégias sofisticadas para transporte e distribuição de drogas, incluindo maconha skunk, haxixe, e sintéticas como MDMA e cetamina.



Um dos líderes foi preso em flagrante no Mato Grosso do Sul no início do ano, o que impulsionou a coleta de provas. Imagens mostram cães farejadores auxiliando nas buscas por entorpecentes, destacando a eficiência da operação.



