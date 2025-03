Seleção Brasileira enfrenta a Colômbia em Brasília pelas Eliminatórias

A seleção brasileira de futebol jogará contra a Colômbia em Brasília , na Arena BRB Mané Garrincha, em 20 de março, às 21h45. O técnico Dorival Júnior anunciou os convocados, incluindo Neymar. Após o confronto na capital, o Brasil enfrentará a Argentina no dia 25, em Buenos Aires. Atualmente, a seleção ocupa a quinta colocação das eliminatórias, com 18 pontos.



