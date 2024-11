Seleção treina no Estádio Bezerrão antes de enfrentar o Peru pelas Eliminatórias da Copa

A Seleção Brasileira de futebol realizou, neste domingo (13), no Estádio Bezerrão, no Gama, o penúltimo treino antes de enfrentar o Peru pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. As equipes vão duelar nesta terça (15), às 21h45, no Estádio Mané Garrincha, pela 10ª rodada.



A imprensa teve permissão de acompanhar apenas os 15 minutos iniciais da atividade, nos quais os comandados do técnico Dorival Júnior trabalharam em campo reduzido, em treino de ataque contra defesa.

O Brasil ocupa a 4ª colocação, dentro da zona de classificação para a Copa, com 13 pontos. Já o Peru é o vice-lanterna, com seis.