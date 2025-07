Sem data para reabertura, zoo de Brasília permanece fechado devido à gripe aviária

O Zoológico de Brasília está fechado por tempo indeterminado devido a casos de gripe aviária em aves. O fechamento começou em 28 de maio, após a morte de duas aves migratórias e de um emu do zoológico que apresentou sintomas da doença e foi sacrificado. Desde então, não houve novos casos confirmados.



No Distrito Federal, foram registradas 76 notificações suspeitas. Medidas de segurança incluem a pulverização de veículos na entrada e saída do espaço para evitar a propagação do vírus. A reabertura, prevista inicialmente para 12 de junho, segue sem data definida.



