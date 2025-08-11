Logo R7.com
R7 Brasília

Semáforo próximo à entrada da Granja do Torto que gera revolta de motoristas

Motoristas que saem de Sobradinho e Planaltina relataram surpresa com a situação e reclamaram do trânsito

Balanço Geral DF|Do R7

Um semáforo na Granja do Torto foi encontrado fechado na manhã desta segunda-feira (11), resultando em congestionamento significativo no trânsito. Motoristas que saem de Sobradinho e Planaltina relataram surpresa com a situação. O semáforo está localizado na entrada da residência oficial presidencial.

O diretor presidente do Departamento de Estradas e Rodagem confirmou que a instalação foi um pedido da Presidência da República. Aparentemente, alguém foi responsável por controlar o semáforo, mas ele foi deixado no vermelho durante o final de semana, gerando o trânsito inesperado.

