Semana começa com 1.363 vagas de emprego nas agências do trabalhador do DF

A semana começou cheia de oportunidades para quem busca uma vaga de emprego no Distrito Federal. Nesta segunda-feira (2), há 1.363 vagas abertas nas agências do trabalhador da capital do país, com salários que chegam a R$ 6,8 mil. As oportunidades integram candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência. Além disso, algumas vagas são exclusivas para pessoas com deficiência.



Há vagas para cargos como mestre de obras, técnico em edificações, montador de estruturas metálicas, auxiliar administrativo, auxiliar de laboratório, entre outros. Para se candidatar, é necessário cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou comparecer a uma das 14 agências do trabalhador, de segunda à sexta, das 8h às 17h.