Senac oferece 6.500 vagas para cursos profissionalizantes no Distrito Federal

O Senac disponibiliza 6.500 vagas em diversos cursos profissionalizantes no segundo semestre, incluindo técnicas em audiovisual, produção cultural, publicidade, multimídia e inteligência artificial.



Os cursos estão disponíveis em unidades por todo o Distrito Federal, como Sobradinho, São Sebastião, e Ceilândia. As inscrições vão até 26 de junho e há bolsas de 100% disponíveis até o dia 16.



Interessados podem se inscrever pelo site ou visitar o ponto de atendimento na Rodoviária do Plano Piloto. Além de descontos de 20% nos cursos, o Senac conecta alunos a oportunidades no mercado de trabalho pela Federação do Comércio, ampliando as chances de colocação profissional.



