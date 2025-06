Senai abre mais de 6 mil vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional

O Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) está oferecendo mais de 6 mil vagas em cursos gratuitos destinados a pessoas de baixa renda. As oportunidades contemplam formações em qualificação profissional, aperfeiçoamento e cursos técnicos, por meio do programa Senai de Gratuidade Regimental. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site cursos.senaidf.org.br.



