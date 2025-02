Série de crimes em quadras da Asa Norte preocupa moradores

Os moradores das quadras 713 e 714 da Asa Norte estão preocupados com o aumento de furtos e crimes na região. Arrombamentos, invasões e até disparos de arma de fogo têm sido registrados. Na última semana, um criminoso foi flagrado furtando o estepe de um carro, enquanto assaltos com tiros foram relatados perto da W3 Norte. O aumento de pessoas em situação de rua está sendo associado ao tráfico de drogas local.



A Polícia Militar enfatiza a necessidade de registrar ocorrências para intensificar as operações na área. A comerciante Eunice relata que sua filha foi agredida ao se recusar a dar dinheiro a uma pessoa em situação de rua, evidenciando o clima de insegurança. A comunidade, com apoio da Rede de Vizinhos Protegidos, busca soluções para melhorar a segurança local.