Sistema de agendamentos reduz filas e melhora atendimento no Hospital de Base de Brasília

Desde o início deste mês, o Hospital de Base de Brasília adotou um sistema de agendamento prévio para consultas em todas as especialidades do ambulatório. Em apenas 15 dias, pacientes já relatam melhorias no atendimento e menor tempo de espera.



A iniciativa faz parte da estratégia do Iges-DF (Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal) para aumentar a eficiência dos serviços, organizar o fluxo de pacientes e evitar aglomerações nas unidades de saúde.



