Sobradinho (DF) completa 65 anos com trajetória marcada por desenvolvimento

A região administrativa de Sobradinho, a segunda cidade oficialmente criada no Distrito Federal, completa 65 anos de fundação em 13 de maio. Inaugurada em 1960, a cidade surgiu para abrigar os candangos que ajudaram a erguer Brasília, e hoje conta com mais de 65,5 mil habitantes.



Projetada por Lúcio Costa e com plano urbanístico assinado por Paulo Hungria Machado, Sobradinho se destaca pelo crescimento urbano ao longo das décadas. O desenvolvimento da região foi ampliado com a criação de Sobradinho II, consolidando o papel da cidade como uma das mais importantes da capital federal.



