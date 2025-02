Sobradinho e Capital empatam em jogo da quarta rodada do Candangão BRB 2025

No último sábado (1º), Sobradinho e Capital empataram em 1 a 1 pela quarta rodada do Candangão BRB 2025, no Estádio Defelê, na Vila Planalto. Matheus marcou para o Capital aos nove minutos, enquanto Pipico empatou para o Sobradinho. O segundo gol do Capital foi anulado por impedimento.



O empate não ajudou as equipes, distanciando-as da semifinal. Matheuzinho, eleito craque do jogo, expressou decepção: "É um sabor de derrota, sabemos o peso da camisa do Capital." As equipes precisam vencer para subir na tabela e alcançar as semifinais.