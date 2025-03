STJ julga recurso de Adriana Villela e MP pede prisão imediata da condenada de homicídio

O Superior Tribunal de Justiça julga nesta terça-feira (11) os recursos relacionados ao caso da arquiteta Adriana Villela, condenada em 2019 pelo assassinato dos pais, José Guilherme Vilela e Maria Carvalho Mendes Vilela, e da empregada Francisca Nascimento da Silva.



Enquanto a defesa busca anular a condenação alegando cerceamento de defesa, o Ministério Público demanda a prisão imediata. O julgamento envolve cinco ministros e deve ter início às 14h, com expectativa de rápida conclusão. Anteriormente, o processo foi o mais longo da história do judiciário do Distrito Federal, durando mais de 10 dias.



