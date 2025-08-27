Supercopa Capital Sub-17 começa em dezembro e agita o futebol de base em Brasília

A 3ª edição da Supercopa Capital Sub-17 será realizada de 1º a 14 de dezembro, no Distrito Federal, reunindo 32 equipes de várias regiões do país. Ao todo, serão disputadas 63 partidas em oito estádios do DF e Entorno.



Os times foram divididos em oito grupos, com quatro clubes cada. No Grupo A, o Capital, anfitrião do torneio, terá pela frente Novorizontino, Porto Vitória e QFC. Além da disputa esportiva, a competição deve impulsionar a economia local, com a expectativa de mais de 5.000 leitos ocupados e 21 mil refeições servidas durante o evento.



