Suspeito de estuprar duas crianças, ex-prefeito de Águas Lindas de Goiás se entrega

O ex-prefeito de Águas Lindas de Goiás, José Pereira Soares, foi preso na última segunda-feira (5). Acusado de abusar sexualmente de duas menores da família, ele estava foragido desde setembro do ano passado. As vítimas só registraram a ocorrência anos após os fatos.



Após negociações com a defesa, Soares se entregou à polícia e agora responde por estupro de vulnerável, crime que pode render até 20 anos de prisão em regime fechado. A delegada responsável pelo caso afirmou que o inquérito foi concluído e aguarda a decisão judicial.



