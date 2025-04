Suspeito de furtos de cabos de energia na Asa Norte, em Brasília, ainda está foragido

Na Asa Norte, próximo ao Parque Olhos d'Água, em Brasília, uma operação policial foi conduzida para capturar um jovem suspeito de furtar cabos de energia. Durante a abordagem, Guilherme da Silva Barbosa escapou para a mata do parque, que precisou ser fechado e reaberto no dia seguinte.



A ação, que durou cerca de duas horas, envolveu helicópteros e o uso de bombas de efeito moral, mas ele não foi capturado. Testemunhas relataram tiros, embora a polícia tenha negado confronto armado. O comparsa de Guilherme já foi preso. Moradores da região não ficaram surpresos com a operação, destacando o aumento da criminalidade na área.



