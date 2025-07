Suspeito de matar cunhado em chá revelação em GO já era procurado por roubo

O homem de 23 anos preso por matar o cunhado Maicon Alves de Araújo, de 25, durante um chá revelação em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, já tinha um mandado de prisão em aberto por roubo e uma extensa ficha criminal.



O crime aconteceu após uma discussão entre o suspeito e a vítima. Segundo as investigações, o agressor deixou a festa, retornou armado e atirou contra Maicon, que morreu no local. Durante os disparos, a mãe do suspeito também foi atingida. Ela foi socorrida e levada ao hospital. Após o ataque, o homem fugiu, mas foi capturado pouco depois pela Polícia Militar, que apreendeu com ele um revólver.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!