Suspeito de matar esposa e a sogra é encontrado morto no Recanto das Emas (DF)

O caso de duplo feminicídio em Luziânia, Entorno do DF, teve novos desdobramentos. Alex Brito Alves da Cruz, suspeito de matar a esposa Andréia de Araújo Marinho e sua sogra Maria José de Araújo Marinho, foi encontrado morto no Recanto das Emas (DF).



Ele apresentava um disparo de arma de fogo na cabeça. Além do feminicídio, Alex também é acusado de estuprar uma criança de dez anos na residência. Ele estava sob monitoramento eletrônico após condenação por homicídio em 2012. A polícia ainda investiga as circunstâncias da sua morte.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!