Suspeitos em carro roubado atropelam idoso no Núcleo Bandeirante (DF)

Um idoso de 78 anos foi atropelado por criminosos que estavam em fuga no Núcleo Bandeirante (DF). O veículo havia sido roubado momentos antes do acidente. Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro desgovernado atingiu a vítima, que estava na calçada com a esposa.



Ele ficou inconsciente e sofreu escoriações nas pernas. "Ele nasceu de novo", afirmou a mulher emocionada. Os homens não foram localizados após a fuga. A família pediu justiça ao se manifestar sobre o ocorrido.



