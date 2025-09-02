Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Suspeitos em carro roubado atropelam idoso no Núcleo Bandeirante (DF)

Câmeras de segurança registraram momento em que o carro desgovernado atingiu a vítima, que estava na calçada com a esposa

Balanço Geral DF|Do R7

Um idoso de 78 anos foi atropelado por criminosos que estavam em fuga no Núcleo Bandeirante (DF). O veículo havia sido roubado momentos antes do acidente. Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro desgovernado atingiu a vítima, que estava na calçada com a esposa.

Ele ficou inconsciente e sofreu escoriações nas pernas. "Ele nasceu de novo", afirmou a mulher emocionada. Os homens não foram localizados após a fuga. A família pediu justiça ao se manifestar sobre o ocorrido.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • acidente-de-transito
  • Justiça
  • Polícia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.