Temporal provoca destruição no DF: carro arrastado, escola alagada e muro desabado

Durante o temporal desta terça-feira (22), regiões do Distrito Federal enfrentaram diversos estragos. Em Ceilândia, um muro da empresa Marechal cedeu devido à força da água. Ruas ficaram alagadas, resultando na impressionante cena de um carro arrastado pela correnteza, embora o motorista tenha conseguido sair a tempo. A escola técnica de Ceilândia também foi inundada. O administrador local, Cláudio Ferreira, destacou os esforços da Novacap e outras equipes para reparar os danos, especialmente nas ruas e galerias de água. Em resposta ao alagamento, o metrô interrompeu temporariamente sua operação na região.



O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal orienta que, em casos de enxurradas e inundações, pedestres busquem abrigo seguro e motoristas evitem áreas alagadas. Em caso de emergência, o tenente Benvenuto aconselha a buscar refúgio no teto do veículo e chamar o 193 para assistência. As medidas visam minimizar riscos até que os reparos sejam concluídos e a situação se normalize.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!