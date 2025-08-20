Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Tentativa de furto de fios pode ter causado morte de homem encontrado em bueiro no DF

Vítima foi localizada carbonizada na Avenida das Nações; polícia suspeita que homem tenha sido eletrocutado

Balanço Geral DF|Do R7

O corpo de um homem foi localizado em um bueiro ao fim da Avenida das Nações, em Brasília, na noite desta terça-feira (19). Segundo a Polícia Civil, a vítima estava carbonizada e há suspeitas de que tenha sido eletrocutada enquanto tentava furtar fios de energia e internet.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estiveram no local para investigar. A Neonergia colaborou na análise do caso. Este tipo de furto vem crescendo na região, já que os fios são vendidos pelo cobre, um produto de alto valor.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Bombeiros
  • Energia
  • Furto
  • Polícia Civil
  • PM (Polícia Militar)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.