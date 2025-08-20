Tentativa de furto de fios pode ter causado morte de homem encontrado em bueiro no DF
Vítima foi localizada carbonizada na Avenida das Nações; polícia suspeita que homem tenha sido eletrocutado
O corpo de um homem foi localizado em um bueiro ao fim da Avenida das Nações, em Brasília, na noite desta terça-feira (19). Segundo a Polícia Civil, a vítima estava carbonizada e há suspeitas de que tenha sido eletrocutada enquanto tentava furtar fios de energia e internet.
O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estiveram no local para investigar. A Neonergia colaborou na análise do caso. Este tipo de furto vem crescendo na região, já que os fios são vendidos pelo cobre, um produto de alto valor.
