Tentativa de furto de fios pode ter causado morte de homem encontrado em bueiro no DF

O corpo de um homem foi localizado em um bueiro ao fim da Avenida das Nações, em Brasília, na noite desta terça-feira (19). Segundo a Polícia Civil, a vítima estava carbonizada e há suspeitas de que tenha sido eletrocutada enquanto tentava furtar fios de energia e internet.



O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estiveram no local para investigar. A Neonergia colaborou na análise do caso. Este tipo de furto vem crescendo na região, já que os fios são vendidos pelo cobre, um produto de alto valor.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!