Testes de asfalto no DF apontam medidas para melhorar a pavimentação nas ruas

Motoristas no Distrito Federal enfrentam desafios diários com buracos e desníveis nas estradas. "Na realidade, está uma tristeza, está complicado, principalmente nas satélites", relatou um motorista insatisfeito. Entre as causas do desgaste do pavimento estão o clima e a carga diária de veículos.



A Novacap, responsável pela pavimentação, realiza testes rigorosos no asfalto para assegurar sua qualidade. No laboratório, a massa asfáltica passa por testes de compactação e estabilidade, fundamentais para verificar sua resistência. Segundo Adélio Carlos, supervisor da Novacap, "depois que ele [o asfalto] foi compactado, ele é aquecido a 60 graus por 30 minutos para o teste de estabilidade".



O chefe do laboratório ressalta que a aplicação correta do asfalto influencia sua qualidade e que amostras são analisadas para garantir padrões exigidos. Pontos problemáticos identificados pela fiscalização são comunicados para que as empresas responsáveis façam os reparos necessários.



